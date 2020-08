Giorgino, nella notte vanno in fiamme le alghe marine: guerra col fuoco sino a tardi (VIDEO)

Giorgino, nella notte vanno in fiamme le alghe marine: guerra col fuoco sino a tardi. Incendio di alghe marine lungo la costa cagliaritana nella località di Giorgino, guardate il VIDEO dei vigili del fuoco nella notte.

Dalle 14 circa, della giornata di mercoledì 19 agosto, squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari, stanno intervenendo lungo la costa cagliaritana nella località di Giorgino per un incendio di alghe marine.

La sala operativa, dopo le segnalazioni pervenute al numero di emergenza 115, ha inviato sul posto le squadre di pronto intervento e il GOS (gruppo operativo speciale) movimento terra della sede centrale per effettuare le operazioni di spegnimento, bonifica e messa in sicurezza dell’area.

Le squadre VVF hanno operato con un’APS (autopompa serbatoio, due automezzi fuoristrada dotati di modulo AIB (antincendio boschivo), un autoarticolato per il trasporto di una pala cingolata FL10, per un totale di cinque automezzi e nove operatori.

Le operazioni di spegnimento si protratte sino a tarda notte ancora in corso la fase di bonifica e di messa in sicurezza dell’area.