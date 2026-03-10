Il successo di Sal Da Vinci e della sua “Per sempre sì” non si limita alla vittoria sanremese. Il brano- e relativa coreografia con anello alla mano- è diventato ormai virale suo social, coinvolgendo anche numerosi personaggi noti, divertiti dal replicare i gesti del cantante partenopeo. Un traguardo inaspettato per Da Vinci, che aveva provato 13 volte a tornare al Festival.

Ma- stando a quanto riportato da La Repubblica- il cantante di Mergellina avrebbe ricevuto anche una telefonata particolare. Venerdì scorso, racconta il quotidiano romano- mentre Da Vinci veniva festeggiato nella sua Napoli, la premier Giorgia Meloni gli avrebbe telefonato per complimentarsi. Fonti ben informate confermerebbero anche una battuta da parte della premier: “La tua “Per sempre sì” è pure un regalo per il referendum”.

Nessuna conferma ufficiale da parte di Da Vinci, che si gode questo momento con i suoi familiari sempre accanto a lui. Si vocifera anche che alcuni in Fratelli d’Italia vorrebbe utilizzarla nei prossimi comizi. Sicuramente, Da Vinci non si è esposto politicamente sul Referendum, come chiarito durante una conferenza stampa sanremese, definendo le ipotesi circolate semplici “fake news”.