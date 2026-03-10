Tra i tanti ricordi, i suoi compagni di calcio lo salutano così: “Poche ore fa i tuoi compagni ti dedicavano il goal e la vittoria, aspettando di riabbracciarti al tuo risveglio per festeggiare tutti assieme.

Pochi minuti fa abbiamo avuto la triste notizia della tua scomparsa.

Perdiamo un amico, un compagno, un ragazzo meraviglioso a cui la vita è stata strappata troppo presto.

Chi ti conosceva da tanto apprezzava la tua simpatia contagiosa, quelli di noi che ti hanno conosciuto da poco hanno trovato in te una persona con cui sembrava di essere amici da tutta la vita”.

Il G.S. Maracalagonis ha deciso di sospendere tutte le attività “sino a nuova comunicazione”.

Selargius, domani l’ultimo saluto a Riccardo Piras, 24 anni, deceduto dopo 5 giorni di agonia: “Rimarrai per sempre nei nostri cuori”. Tanti i messaggi che in questi giorni si susseguono sui social dedicati alla guardia giurata, in procinto di laurearsi, deceduto a causa di un incidente stradale avvenuto in viale Colombo a Quartu Sant’Elena.Domani pomeriggio nella parrocchia San Salvatore la sua comunità accompagnerà il ragazzo amato da tutti nell’ultimo viaggio.