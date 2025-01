A poche ore dal polverone che si è scatenato sul governo ed in particolare sulla premier Giorgia Meloni circa il Caso Almasri, la Presidente del Consiglio non ci sta. Dopo il video di ieri in cui Meloni ci tiene a spiegare direttamente cosa è accaduto e le motivazioni dietro l’avviso di garanzia per favoreggiamento e peculato da parte della Procura di Roma, oggi ritorna sull’argomento a gamba e senza giri di parole. Lo ha fatto in occasione all’evento La Ripartenza, organizzato dal giornalista Nicola Porro a Milano. “Quello che sta accadendo è un danno alla nazione, alle sue opportunità e questo mi manda ai matti”, spiega la premier, che incalza: “Alcuni giudici vogliono governare. Il problema è che se io sbaglio gli italiani mi mandano a casa, se sbagliano loro non succede niente. Se alcuni giudici vogliono governare si candidino alle elezioni”. Infine, sottolinea la sua volontà di dimostrare la verità, rivolgendosi direttamente agli italiani: “Agli italiani dico: finché ci siete voi ci sono anche io. Non intendo mollare di un millimetro, finché gli italiani sono con me”. E conclude amara: ““Era chiaramente un atto voluto. Io penso che a chiunque nei miei panni, di fronte a questa vicenda cadrebbero un po’ le braccia”.