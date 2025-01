Pirri, laboratori e ginnastica per gli over 65 della città: da domani al via gli appuntamenti per stimolare la vitalità sociale attraverso l’attività intellettuale e motoria. L’appuntamento di venerdì 31 gennaio riguarda in particolare un laboratorio di lettura espressiva dal titolo “Pensieri ad alta voce”, mentre quello di sabato 1 febbraio “Corso di ginnastica dolce”.

“Queste sono solo alcune delle iniziative che vorremmo svolgere per le fasce più fragili della popolazione nel territorio di Pirri”, ha spiegato la presidente del Consiglio della Municipalità, Maria Laura Manca. “Nonostante il tempo trascorso, si sentono ancora le conseguenze della pandemia, che negli over 65, ma non solo, possono favorire il peggioramento della condizione di isolamento, di solitudine e anche l’aggravamento di patologie fisiche e mentali”.Pertanto, anche la scelta delle sedi che ospiteranno le iniziative “non è casuale”, ha puntualizzato la presidente Manca. Con la collaborazione delle associazioni attive quotidianamente nell’ambito sociale, l’intento è anche quello di “cambiare la narrazione del quartiere di Santa Teresa, un’area di Pirri che molto spesso viene considerata marginale”. Ogni appuntamento sarà tenuto da un insegnante specializzato che si occuperà della raccolta delle adesioni, l’illustrazione del programma e la predisposizione dei giorni in cui pianificare le lezioni.

Si parte dunque venerdì 31 gennaio alle 11, nella Biblioteca comunale di Pirri in via Santa Maria Goretti n. 63 con il laboratorio di lettura “Pensieri ad alta voce”, tenuto dallo scrittore Massimo Vincis, autore del romanzo “Le malattie dell’amore” e la raccolta di poesie “11:11 ordinari (disordinati) flussi quotidiani”.La mattina di sabato 1 febbraio, sempre alle ore 11, all’ex Dazio di piazza Italia, sarà dedicata alla presentazione del corso di ginnastica dolce, guidato da un istruttore dell’associazione Beta.

Le attività rientrano all’interno del Patto educativo di comunità, per rispondere alle esigenze educative, ai bisogni formativi e sociali del territorio, in una logica di collaborazione tra il Comune di Cagliari, la Municipalità di Pirri, l’Istituto comprensivo Pirri 1-2 e le associazioni.