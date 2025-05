Ha colpito tutta la Sardegna la morte del giovane chef di Domusnovas Gianluca Murru, morto ieri a soli 36 anni in un incidente con la moto a Mentone. Gli effetti più cari di Gianluca si sono mobilitati subito con una raccolta fondi su GoFundMe per aiutare i familiari a riportare il giovane dalla Francia in Sardegna, per poterlo salutare un’ultima volta è fare in modo possa riposare nella sua terra.

“Con immenso dolore annunciamo la precoce e improvvisa scomparsa del nostro caro Gianluca, avvenuta in Francia a causa di un incidente stradale», si legge nell’annuncio per la raccolta.

“Il dolore è immenso, ma ora il nostro più grande desiderio è poterlo riportare a casa, in Sardegna, per dargli l’ultimo saluto circondato dall’amore della sua famiglia, degli amici e della sua amata terra. Purtroppo le spese per il rimpatrio, il funerale e tutti i costi connessi sono molto elevate, e in questo momento abbiamo bisogno dell’aiuto di chi ha voluto bene a Gianlu, o semplicemente sente di volerci dare una mano. Ogni contributo, anche il più piccolo, sarà un gesto di grande valore per noi. Aiutateci a riportare Gianlu a casa. Grazie di cuore per la solidarietà”.

sono già stati più di 11 mila euro in pochissimo tempo, per preziosissimi per realizzare l’ultimo straziante desiderio della famiglia Murru.