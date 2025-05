Un grave incidente stradale avvenuto in via Mercalli, ha coinvolto Andrea Piras, coordinatore provinciale dell’Udc ed ex consigliere comunale di Cagliari. È stato lui stesso a raccontare l’accaduto attraverso i social, affidando a un lungo post la sua testimonianza carica di emozione e gratitudine. “Oggi ho capito quanto la vita possa cambiare in un secondo. Un istante prima stai guidando, un istante dopo senti l’impatto. L’airbag esplode, il rumore ti assorda, chiudi gli occhi… e per un attimo pensi che sia finita. Che forse non li riaprirai più. E invece li riapri. Sei vivo. Intero”, scrive Piras. Nonostante la violenza dell’impatto, l’ex consigliere ha riportato soltanto lievi conseguenze: “Con un po’ di dolori, sì… ma nulla di grave. Me la sono cavata con 5 giorni di riposo. Nessuna ferita seria. Solo tanta gratitudine”. Il racconto prosegue con un momento particolarmente toccante, vissuto subito dopo l’incidente: “Nel silenzio dopo lo schianto, quando mi sentivo solo nella macchina, una persona si è avvicinata e mi ha detto ‘Dio è con te’. E io l’ho sentito davvero. Ho sentito che qualcuno mi aveva protetto. Che non era ancora il mio momento”. Piras attribuisce la sua salvezza non solo alla fortuna, ma a qualcosa di più profondo: “Io oggi credo che Dio mi abbia salvato. A volte serve un attimo per capire quanto sia fragile tutto. E quanto ogni singolo respiro sia un dono. Abbiate cura di voi, non date nulla per scontato e ricordatevi: non siamo mai davvero soli”. Così, il racconto di Andrea diventa una testimonianza che va oltre la cronaca: un invito a riflettere sulla fragilità della vita e sull’importanza di riconoscere ciò che conta davvero, a partire dalla gratitudine per ogni giorno in più.