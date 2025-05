Cagliari, l’area giochi del Poetto si presenta in condizioni di totale inagibilità. A sollevare pubblicamente la questione è il consigliere comunale Roberto Mura, che, attraverso un post sui social accompagnato da immagini dettagliate, ha denunciato la situazione: “Area giochi del Poetto: decine di famiglie davanti a dei giochi inutilizzabili. Quando si porrà rimedio a questa vergogna? Nel bilancio del Comune sono presenti importanti risorse per la manutenzione dei giochi per i bambini (negli anni scorsi fino a 2 milioni di euro). Usiamo subito queste risorse per porre rimedio a questa vergogna”. Fino alla scorsa estate, nonostante la manutenzione carente, le attrezzature risultavano comunque fruibili. Mura sottolinea inoltre che, data la loro esposizione costante a sole, vento e salsedine, gli impianti necessitano di interventi frequenti e programmati. Proprio per questo, durante la precedente consiliatura, aveva promosso un emendamento per destinare risorse alla manutenzione ordinaria. “Se non si fa quella ordinaria, nel tempo è necessaria quella straordinaria o la sostituzione”, conclude – sollecitando un intervento immediato da parte dell’amministrazione comunale per restituire ai bambini e alle famiglie uno spazio sicuro e decoroso.