RADIO ZAMPETTA SARDA; LIETO FINE PER UN MICRO MICINO GRAZIE ALL’ INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO.

Si sono appena concluse le operazioni di recupero di un micino di circa 2 mesi che ha trovato riparo nel vano motore di un’auto ed è stato trasportato da Quartucciu a Quartu.

Il micino era spaventatissimo e il suo incessante miagolio ha attirato l’attenzione della giovane conducente dell’auto che non ha esitato un istante a chiedere l’ intervento dei Vigili del Fuoco, sezione ” Vigili del Porto”.

Dopo vari tentativi il gattino è stato tratto in salvo e il lieto fine ha scaldato il cuore di tutti i partecipanti.

Un ringraziamento speciale va ai Vigili del Fuoco, senza il loro aiuto non ci sarebbe stato il lieto fine, mentre per il micino c’è una famiglia che lo aspetta a braccia aperte.

Vogliamo ricordare che nei periodi freddi i gatti cercano riparo dal freddo e dalla pioggia nel vano motore delle auto, prima di mettere in moto suonate il clacson e date dei colpetti al cofano in tal modo da svegliare il micio ed evitare danni irreparabili.

Manuela Scalas