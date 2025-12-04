RADIO ZAMPETTA SARDA; LIETO FINE PER UN MICRO MICINO GRAZIE ALL’ INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO.
Si sono appena concluse le operazioni di recupero di un micino di circa 2 mesi che ha trovato riparo nel vano motore di un’auto ed è stato trasportato da Quartucciu a Quartu.
Il micino era spaventatissimo e il suo incessante miagolio ha attirato l’attenzione della giovane conducente dell’auto che non ha esitato un istante a chiedere l’ intervento dei Vigili del Fuoco, sezione ” Vigili del Porto”.
Dopo vari tentativi il gattino è stato tratto in salvo e il lieto fine ha scaldato il cuore di tutti i partecipanti.
Un ringraziamento speciale va ai Vigili del Fuoco, senza il loro aiuto non ci sarebbe stato il lieto fine, mentre per il micino c’è una famiglia che lo aspetta a braccia aperte.