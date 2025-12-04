Ci sarà tempo fino a venerdì 5 dicembre per iscriversi al Rally Città di Cagliari valido come ultima prova del Campionato regionale Rally ACI Sport Delegazione Sardegna, in programma il 13 e 14 dicembre, organizzato dall’Automobile Club Cagliari con il supporto tecnico della società sportiva New Turbomark Rally Team.

Tanti i motivi di interesse per la prima edizione della gara, su asfalto, dedicata alle vetture moderne e alle vetture storiche (per questa categoria, la scadenza delle iscrizioni è fissata l’8 dicembre), e tra gli obiettivi fondamentali degli organizzatori, spiccano la sicurezza, lo sport come promozione turistica e inclusione sociale.

Il pilota Alessandro Cadei, paraplegico dopo un incidente in auto, sarà presente al Rally Città di Cagliari in qualità di apripista sulla vettura zero. “Se vuoi puoi…” è il motto del pilota trentanovenne di Lauriano (provincia di Torino) portacolori della scuderia Rally Team New Turbomark, che con la sua presenza mette in evidenza un doppio aspetto: la sicurezza e l’inclusione sociale. “Con Peppe Zagami della New Turbomark Rally Team – ha detto il pilota Alessandro Cadei – oltre ad avere il supporto, da diversi anni, nelle gare automobilistiche alle quali partecipo con una Peugeot 208 Rally4 – sono sempre presente al progetto che organizzano denominato Happy Rally Day, una giornata interamente dedicata ai giovani disabili con la passione per i motori, un evento al quale mi fa piacere partecipare perchè il sorriso che ti regalano è indimenticabile, il regalo più bello che ci possa essere. Ho iniziato a correre nel 2007 al Rally Sprint delle Colline. Fino al 23 maggio 2009, ho gareggiato come normodotato, ma durante il Rally Città di Torino ho subito un incidente a causa di un problema tecnico, che ha provocato la rottura di diverse vertebre e una lesione midollare dalla D12, rendendomi incapace di sentire e muovere nulla. Ho ripreso a correre come disabile nel febbraio 2014, iniziando con un rally in pista. Ho utilizzato una Panda kit per un anno, e dal 2015 ho adattato una Citroen DS3 con il cambio al volante, gareggiando con essa per otto anni. Da tre anni, gareggio su una 208 Rally4, anch’essa adattata per la mia disabilità, con l’acceleratore al volante, il freno a leva e una paletta dietro al volante per il cambio. Sulla mia auto, da qualche anno, è presente la scritta “Se vuoi puoi…”, una piccola frase che rappresenta il mio spirito e il mio carattere. Spesso offro supporto a chi mi chiede consigli su come affrontare determinate sfide”.

Scadenza iscrizioni. Le iscrizioni alla prima edizione della gara del Rally Città di Cagliari, valida per il Campionato Regionale Rally Delegazione Sardegna ACI Sport, realizzata con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, scadranno venerdì 5 dicembre (ore 24:00); mentre il termine ultimo per l’invio delle iscrizioni al 1° Rally Storico Città di Cagliari è fissato per lunedì 8 dicembre alle 18:00.

Il programma. Cagliari sarà il “cuore pulsante” della manifestazione: in piazza Paolo VI (piazza dei Centomila), si terrà la partenza sabato 13 dicembre alle ore 14:30 e l’arrivo domenica 14 dicembre dalle ore 15:10.

La distribuzione dei road-book presso l’Hotel Holiday Inn (viale Umberto Ticca 23, Cagliari) verrà effettuata venerdì 12 dicembre (dalle 8 alle 10) e le ricognizioni del percorso (con vetture di serie), sempre venerdì, dalle 9 alle 21. Le verifiche sportive, la distribuzione delle targhe e numeri di gara sono in programma sempre all’Hotel Holiday Inn, sabato 13 dicembre dalle 8 alle 9 per chi è iscritto allo shakedown (in programma a Quartu Sant’Elena sabato 13 dicembre dalle 9:30 alle 12:30) e dalle 9 alle 11 per chi non risulta essere iscritto allo shakedown; mentre le verifiche tecniche verranno effettuate presso il parco assistenza che verrà allestito a Cagliari nel quartiere fieristico, dalle 8:30 alle 9:30 per gli equipaggi iscritti allo shakedown e dalle 9:30 alle 11:30 per gli equipaggi non iscritti allo shakedown.

Le prove speciali interesseranno Cagliari, i Comuni dell’area metropolitana e quelli limitrofi della provincia di Cagliari e si disputeranno tra sabato e domenica: sabato, dopo lo start, è in programma la PS1 “Dolianova-San Nicolò Gerrei” (alle ore 15:29) e la S.P.S.2 “Super prova speciale ACI Cagliari” (Monte Urpinu, alle ore 18:54), mentre domenica 14 dicembre saranno due le prove speciali da ripetere altrettante volte, la “Sinnai-Tasonis” (PS3 alle ore 8:59 e la PS5 alle 12:57) e la “Gigi Olivari” (PS4 alle 10:02 e la PS6 alle 14:00). La direzione gara, la segreteria e la sala stampa saranno allestite a Cagliari, presso l’Hotel Holiday Inn, in viale Umberto Ticca 23.

La manifestazione è realizzata con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Spettacolo, Sport e Informazione, e gode del patrocinio del Comune di Cagliari, Comune di Quartu Sant’Elena, Comune di Sinnai, Comune di Dolianova, Comune di Maracalagonis, del Comune di San Nicolò Gerrei, Comune di Quartucciu e dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna.