Nella serata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Selargius hanno rintracciato e tratto in arresto un 44enne, disoccupato e residente a Quartucciu, in esecuzione di un provvedimento di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari – Ufficio Esecuzioni Penali.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per diversi precedenti, era destinatario di un’ordinanza di esecuzione per la carcerazione a seguito di cumulo pene concorrenti. Dovrà ora espiare una pena residua di 2 anni, 7 mesi e 5 giorni di reclusione, in relazione a una serie di reati tra i quali furto aggravato, ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale e incendio, commessi tra luglio 2021 e gennaio 2025 nei territori di Selargius e Quartucciu.

Il risultato operativo è frutto di un’attività di monitoraggio e ricerca portata avanti dai Carabinieri della Stazione di Selargius, che da tempo seguivano gli spostamenti e le abitudini dell’uomo, fino a rintracciarlo e bloccarlo in sicurezza.

Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato condotto presso la Casa Circondariale di Uta, dove sconterà la pena residua.