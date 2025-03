Dopo la clamorosa svolta delle scorse ore sul delitto di Chiara Poggi con l’avviso di Garanzia ad Andrea Sempio, tramite il suo legale parla Alberto Stasi, unico condannato in via definitiva per l’omicidio della 26enne.

Come riportato da ANSA, l’avvocata Giada Bocellari ha parlato con il suo assistito, che ha “fiducia che sia fatta piena luce, fiducia nella verità e nella giustizia soprattutto per Chiara”.

“Alberto è molto razionale – ha affermato la legale – ormai ha praticamente scontato la sua pena ed è fiducioso, però, che sia fatta giustizia, perché lui si è sempre dichiarato estraneo”.

“Al momento noi non faremo un’istanza di revisione del processo sull’onda mediatica, non abbiamo fretta di fare cose eclatanti, non si tratta ormai di tirare fuori qualcuno di galera, perché Alberto la pena l’ha già praticamente scontata” ha continuato Bocellari, che ha anche precisato che l’istanza di revisione “la faremo prima o poi”, quando “avremo gli esiti della consulenza dei pm” di Pavia sulle tracce genetiche, che sarebbero riconducibili ad Andrea Sempio, ma “ora attendiamo” le nuove indagini.” La legale inoltre chiede un atteggiamento garantisti sta nei confronti del nuovo indagato, trattamento di cui non ha goduto Stasi in tutti questi anni. In queste ore Andrea Sempio sarà sottoposto al prelievo salivare e al tampone, che saranno comparati con il dna ritrovato sotto le unghie delle vittima. Il 37enne lavora attualmente a Voghera in un negozio di telefonia e ha scelto di prendersi qualche giorno di permesso per affrontare questo complicato momento.