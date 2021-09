Furto in farmacia, rapina al market e rissa con coltello in piazza: due arresti e una denuncia a Cagliari

Arrestate a Cagliari dagli Agenti delle Volanti due persone responsabili una di furto aggravato e l’altra di tentata rapina aggravata.

Il primo episodio si è verificato nella tarda mattina all’interno di una farmacia in via Liguria dove un 28enne ha trafugato dei prodotti dal valore complessivo di 100 €.

Il giovane, appena entrato nella farmacia, è stato subito riconosciuto dal personale medico per essere un affezionato “habitué” in quanto autore di diversi furti. Anche in questa occasione il giovane non ha resistito alla tentazione e si è impossessato di prodotti per la cura del corpo. L’azione del ragazzo ha seguito una strategia oramai consolidata e conosciuta: approfittando della presenza di altri clienti e della distrazione del personale, ha preso 6 confezioni di prodotti dagli scaffali per poi occultarle all’interno dello zaino.

Un medico ha però osservato le sue azioni e quando lo ha visto uscire si è messo al suo inseguimento chiamando il 113. L’uomo ha quindi comunicato che il ragazzo era salito a bordo di un autobus dove gli Agenti lo hanno trovato e bloccato.

All’interno dello zaino c’erano tutte le confezioni che in sede di denuncia sono state restituite alla responsabile della farmacia.

L’autore del furto, 28enne nato a Carbonia ma di fatto senza fissa dimora, è stato tratto in arresto per furto aggravato. Questa mattina si terrà l’udienza con rito direttissima.

Il secondo episodio è avvenuto presso il supermercato in viale la Playa. Anche in questo caso a commettere il reato è stato un uomo di 34 anni, cagliaritano, che ha riempito lo zaino con 10 prodotti per l’igiene personale (shampoo, gel per capelli, bagno schiuma, pennello e rasoio da barba) per una spesa di circa 52€.

La sua azione però non è passata inosservata perché un addetto alla vigilanza lo ha bloccato subito dopo aver forzato un tornello in prossimità dell’uscita. Il vigilantes lo ha invitato a restituire quanto occultato all’interno dello zaino ma l’uomo, vistosi scoperto, lo ha prima strattonato e poi colpito con violenza tentando di farlo cadere ma il tentativo non è riuscito perché è stato immobilizzato sino all’arrivo degli Agenti.

Il responsabile del supermercato dopo la denuncia ha ripreso possesso della merce mentre l’autore della tentata rapina aggravata è stato tratto in arresto.

Anche per lui nella mattina odierna si terrà l’udienza di convalida con rito direttissima.

Altro episodio che ha portato la denuncia in stato di libertà di un cittadino minore straniero si è verificato nel primo pomeriggio nella centralissima Piazza Ingrao dove gli Agenti delle Volanti sono intervenuti per una lite che ha coinvolto quattro cittadini nordafricani. Durante il controllo un poliziotto si è accorto che uno dei quattro, un minore di 17 anni, ha gettato per terra un coltello che teneva nascosto nella tasca dei pantaloni. Il ragazzo accompagnato in Questura è stato denunciato in stato di libertà.