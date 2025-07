Furgone esce di strada e rimane in bilico nella scogliera: Ss 195 bloccata. Il sinistro è accaduto questa sera lungo l’arteria direzione Capoterra, un furgone è uscito fuori strada senza, per fortuna, finire in acqua. Traffico rallentato per oltre un’ora, una lunga fila si è creata dalla rotatoria di Macchiareddu.

Da una prima ricostruzione sembrerebbe che all’origine dell’incidente ci sia stato un tamponamento, il furgone sarebbe, quindi, finito sul guardrail. Non si registrano feriti.