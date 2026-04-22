A Stampace, nel Corso Vittorio Emanuele, il BrewBay House chiuderà il 2 maggio. La notizia è stata diffusa sui social del locale. “Non è un restyling, non è una pausa: è la fine di un ciclo”, dicono i titolari, commentando senza giri di parole la scelta.

Il progetto nasce nel 2019 e prende vita nel 2020, in uno dei momenti più complicati degli ultimi anni. Eppure, proprio quando tutto sembrava fermarsi, quel piccolo pub ha fatto l’opposto: ha acceso luci, fatto incontrare persone, creato qualcosa che andava oltre il semplice “locale”.

Nel cuore di Cagliari, BrewBay House è diventato un punto d’incontro vero. Un posto dove bere, sì, ma soprattutto stare insieme. “Non è mai stato solo un pub”, raccontano i ragazzi che lo hanno aperto, “ma un modo di stare insieme”, un esperimento costruito da zero e portato avanti anche quando non era affatto scontato farlo.

Nel loro messaggio c’è gratitudine, ma anche chiarezza: “Non siamo fatti per restare fermi”, dicono i proprietari. E allora questa chiusura non suona come una fine definitiva, ma come un passaggio. Un cambiamento di forma, qualcosa che lascia spazio a ciò che verrà.

Da qui al 2 maggio ci sarà tempo per un ultimo giro. “Vi aspettiamo per un ultimo brindisi”, aggiungono, tra un vinile al bancone e una chiacchiera come tante altre. Un modo per salutare un posto che, anche solo per una sera, è stato “la casa di Stampace”.