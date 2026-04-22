Un altro femminicidio, questa volta a Castel Maggiore, in provincia di Bologna. Una donna di 53 anni, Adriana Mazzanti, sarebbe uccisa dal marito, Mauro Zaccarini, di 73. I due coniugi sono stati ritrovati senza vita nel loro appartamento e, stando a quanto emerso fino a questo momento, Zaccarini avrebbe prima ucciso la moglie strangolandola e poi si è impiccato.

A fare la macabra scoperta il figlio 45enne di Zaccarini, che non avendo notizie del padre si è preoccupato ed è andato a controllare. Sembra che il rapporto fra i due coniugi fosse terminato da tempo e che fossero separati in casa da anni.