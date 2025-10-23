Freccia “lumaca” da Cagliari a Sassari: in viaggio con 113 minuti di ritardo. Il regionale 4834, partito dal capoluogo alle 18,30, avrebbe dovuto raggiungere il nord Sardegna alle 21,36 se non fosse, da quanto si apprende, per un passaggio a livello con problemi tecnici in prossimità di Pabillonis.

Questo non è l’unico caso dei disagi di oggi: da Decimomannu a Oristano è stato cancellato il regionale 21236 e non va meglio per il regionale 4755 Olbia-Cagliari. Insomma, una sera da bollino rosso per i tanti viaggiatori dei mezzi su rotaie.