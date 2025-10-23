Malamovida, pubblichiamo l’intervento di Marcello Roberto Marchi

“Non c’è giorno che non si parli e si scriva di ” malamovida” a Cagliari, delle responsabilità e dei rimedi da porre in atto. L’ultimo episodio che

vede protagonista un quindicenne che ha accoltellato un diciassettenne con un coltello da cucina, ha scatenato una ridda di reazioni e di proposte,

tutte condivisibili , da parte di tutti i settori della vita cittadina, da quella politica-istituzionale della Consigliera comunale Stefania Loi al Presidente

del Comitato di Quartiere di Stampace Adolfo Costa, dall’operatore economico, il ristoratore Claudio Mura del Quartiere ” Marina” allo psicologo Luca

Pisano, che hanno chiamato in causa anche il Prefetto, che presiede il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza pubblica. il Questore, le Forze dell’Ordine,

persino l’Esercito. Insomma, a Cagliari non se ne può più anche per tante altre ragioni comunque intimamente legate e derivate dalla “movida”.

Ma nessuno è andato alle origini, da quando e perchè è nata ai primi anni 2000, quali sono stati gli “iniziatori” e i ” propagatori” che hanno nomi e cognomi

che sono “sulla bocca” di tutti. Ma ci sono elementi oggettivi da rimuovere subito : mettere in regola i tavolini che occupano suolo pubblico non autorizzato e togliere le posate, coltelli compresi, dai tavolini apparecchiati in attesa dei clienti. Sono una tentazione, facili all’uso”.