“Fratturata mentre stavo giocando a golf a Villasimius, curata dagli angeli del Policlinico di Monserrato”

Si è fratturata la gamba destra il diciotto agosto scorso e, in 10 giorni, è stata operata e dimessa dal Policlinico di Monserrato. In uno degli ospedali no Covid del Cagliaritano dove, nonostante le file di ambulanze e le lamentele, “i medici, gli infermieri e gli Oss svolgono un eccezionale lavoro”, esordisce Maddalena Bechis, 74 anni, ex banchiera, nata in Piemonte ma di chiare origini sarde. “Da mezzo secolo ho la casa a Villasimius”, spiega, “mentre stavo giocando a golf sono scivolata, proprio nel campo, e mi sono fratturata la gamba destra. Mi hanno portata al Policlinico di Monserrato e, anche se in pronto soccorso non è che mi sia divertita tanto, una volta arrivata in Ortopedia, nel blocco G, ho potuto apprezzare il grande lavoro e impegno del personale medico. Son stata subito portata in sala operatoria, dopo due ore l’intervento era già finito”, racconta la donna, direttamente dalla sua stanza.

A breve arriveranno le dimissioni: “In dieci giorni questi ‘angeli’ mi hanno salvata. Non mi era mai successo nulla di simile prima d’ora, nella vita ho lavorato come bancaria, sempre in Piemonte, prima di potermi rilassare perchè sono una baby pensionata. I medici di Ortopedia praticamente gestiscono un reparto di degenti allettati che si lamentano e creano continue esigenze, ma loro li curano con grande professionalità, pazienza e alle volte con spirito missionario. Chi ha la chiave delle spese sanitarie nazionali, dovrebbe farsi un’esame di coscienza e rivalutare questi operatori sanitari che consentono ai pazienti di non impazzire”.