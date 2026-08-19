1° ANNIVERSARIO
Ad un anno dalla scomparsa della cara e indimenticabile
Francesca Mandas
In Bellisano
Il marito Luigi, i figli Giuseppe, Luca, Marco con Flor, Matteo con Tiziana,
Giulia con Stefano e figli ringraziano ed invitano tutti coloro che vorranno
unirsi nella Santa Messa in ricordo che verrà celebrata
Giovedì 20 Agosto alle ore 18.30 nella Parrocchia Santa Lucia, via Donizetti.
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