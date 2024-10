Forte Village Triathlon 2024, un indimenticabile weekend di sport, passione e condivisione

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Si è conclusa con grande successo la decima edizione del Forte Village Triathlon. Quest’anno l’evento sportivo, organizzato dalla Forte Village Sport Academy ASD con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, ha offerto un weekend di forti emozioni e spettacolo grazie alla partecipazione di circa 400 atleti, provenienti dall’Isola e dal resto d’Italia, impegnati nelle gare di Triathlon Olimpico, Super Sprint e Duathlon Kids.

La giornata di domenica è iniziata con la gara Super Sprint, che ha visto circa 100 atleti affrontare 400 metri di nuoto, seguiti da 10 km di ciclismo lungo le strade suggestive di Santa Margherita di Pula, e concludere con una corsa di 2,5 km all’interno del resort. Il podio maschile è stato conquistato da Paolo Piras (Fuel Triathlon) in 00:34:13, seguito da Ruslan Farci (Tri Nuoro) e da Sebastian Cossu (Fuel Triathlon). Sul fronte femminile si aggiudicano il podio Giulia Carta (A.S. Minerva Roma) in 00:36:39, Lucrezia Pinna (CUS Cagliari) e Alice Asuni (Fuel Triathlon).

Grande l’attesa per il Triathlon Olimpico: 260 gli atleti (150 uomini, 50 donne, e 20 staffette) che si sono sfidati in una frazione di nuoto resa impegnativa da un forte scirocco, una prova in bici tecnica, su tre giri, lungo la litoranea di Cala d’Ostia e infine, una frazione di corsa, piuttosto muscolare, di tre giri e mezzo.

La prova di nuoto ha visto Marco Ratto uscire per primo dall’acqua concludendo la frazione in 0:11:12, seguito a pochi secondi di distanza dal compagno di squadra Nicola Zorcolo (entrambi della Sardegna X Sports) e infine da Enrico Schiavino della Magma Team. Durante la frazione di bici è Filippo Capone (Tri Team Sassari) il primo atleta a entrare in zona cambio e iniziare la frazione di corsa. A tagliare per primo il traguardo in 01:53:05, Marco Ratto, seguito da Nicola Zorcolo (1:54:37) e da Enrico Schiavino in 1:55:01. Sul fronte femminile, ha dominato la gara la campionessa Bianca Seregni (GS.FF.OO) che, uscendo terza assoluta dall’acqua, ha completato la gara in 1:54:35. Completa il podio femminile Giulia Saiu (K3 Cremona) e Pieraccini Giorgia (Tri Team Sassari), rispettivamente in 2:12:04 e 2:14:11.

Anche il Duathlon Kids, tenutosi sabato pomeriggio, ha creato un clima di festa e divertimento, con la partecipazione di giovani atleti divisi nelle categorie Minicuccioli, Cuccioli, Esordienti e Ragazzi. Guidati dai campioni Fabio Aru e Bianca Seregni, questi giovani sportivi hanno avuto l’opportunità di mettersi in gioco in una grande esperienza di crescita nel mondo della multi disciplina.

La manifestazione ha visto anche la presenza di grandi campioni: la windsurfista sarda, oro olimpico alle ultime Olimpiadi di Parigi, Marta Maggetti; il ciclista Fabio Aru, rinomato atleta che ha portato la Sardegna nel mondo grazie alle numerose vittorie che hanno segnato la sua carriera; il nuotatore Domenico Fioravanti, pluricampione olimpico nel nuoto; e il canottiere Giacomo Gentili, fresco di medaglia d’argento alle Olimpiadi di Parigi, che ha inoltre esordito nella gara Super Sprint. La loro presenza ha reso ancora più speciale l’evento, motivando i partecipanti e dando al pubblico l’occasione di incontrare alcune delle figure di spicco dello sport italiano.

Fondamentale per il successo dell’evento il supporto della Regione Autonoma della Sardegna, del Comune di Pula, interessato dalla gara, delle Forze dell’ordine, dell’Anas, della Centrale 118, della Capitaneria di Porto, assieme agli oltre 200 volontari che hanno reso indimenticabile questo weekend di sport. Si ringraziano inoltre gli sponsor che hanno scelto di essere parte dell’evento, tra cui Akron, Enervit, GB Sapri, Heineken e Granarolo.

Ancora una volta l’esclusivo Resort ha aperto le sue porte ai tanti triatleti, famiglie e spettatori, trasformandosi in un meraviglioso campo gara e regalando un weekend di agonismo e competizione in un clima di grande festa.

