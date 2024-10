Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Davide Manca, il dolore degli amici fuoristradisti: “Da oggi saremo tutti più poveri, poveri di un grande amico”.

Cordoglio enorme tra gli amici del ragazzo disperso per tre giorni a Monte Arcosu, trovato oggi senza vita dopo lunghe ricerche. Il commovente messaggio degli amici di Off Road Sud Sardinia, come una bellissima dolce poesia: “Da oggi saremo tutti più poveri …..



Poveri di un sorriso sempre brillante ,

Poveri di una pacca sulla schiena di incoraggiamento ,

Poveri di una risata contagiosa , sempre , in ogni situazione ,

Poveri di un compagno di avventure ,

Poveri di un grande amico .



Oggi il mondo fuoristradistico e non piange ….



Ma tutti siamo stati fortunati ad averlo avuto nella nostra vita .



“Sᴇᴄᴏɴᴅᴀ ʀɪᴅᴏᴛᴛᴀ ᴇ ᴀᴄᴄᴇʟᴇʀᴀᴛᴏʀᴇ ᴀ ᴘᴀʟʟᴀ Dᴀᴠɪ, ᴠᴏʟᴀ ᴀʟᴛᴏ , ᴀʟᴛɪssɪᴍᴏ”.