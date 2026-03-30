Follia e violenza per le strade di Roma. Un uomo di 50 anni avrebbe prima picchiato e accoltellato la compagna, per poi tentare di investirla con l’auto.

Come raccontato dalla stessa vittima alle forze dell’ordine e riportato da Il Messaggero, il tutto sarebbe iniziato da una lite in un bar scaturita per una foto pubblicata dalla donna sui social.

Il peggio sarebbe arrivato poco dopo in auto, quando l’uomo ha continuato ad inveire contro di lei, rubandole anche un orologio e dei gioielli da lui regalati.

Non pago, l’uomo avrebbe usato contro la compagna un coltello, ferendo alle mani. La donna è riuscita fortunatamente a fuggire ma una volta scesa dall’auto avrebbe anche tentato di investirla.

È stata proprio la donna a chiamare i carabinieri, che hanno fermato l’uomo poco dopo. Il 50enne è ora accusato di rapina e lesioni personali gravi.