Burcei, linee telefoniche instabili e scoppia la rabbia dei residenti: “Basta il maltempo e si rimane isolati”.

A Burcei torna al centro dell’attenzione il problema della scarsa affidabilità delle linee telefoniche.

I cittadini burceresi da tempo denunciano frequenti disservizi che si aggravano con l’arrivo della pioggia e del vento lasciando intere aree senza comunicazione.

Una situazione che, oltre al disagio quotidiano, solleva anche preoccupazione sul fronte della sicurezza.

In caso di emergenza, l’impossibilità di effettuare chiamate o accedere ai servizi mobili può rappresentare un rischio concreto soprattutto in un territorio isolato e difficilmente raggiungibile.

A farsi portavoce delle criticità sono alcuni residenti.

Giuseppe Lorrai evidenzia: “Non è più tollerabile che nel 2026 ci si ritrovi senza linea per un semplice temporale. Servono interventi strutturali e non soluzioni temporanee”.

Sulla stessa linea Salvatore Malloru che sottolinea come il problema incida anche sulle attività economiche: “Le interruzioni penalizzano chi vive e lavora qui. Senza connessione stabile si creano disagi enormi soprattutto per coloro che dipendono da internet e telefonia per il proprio lavoro”.

Andrea Lobina richiama l’attenzione sulle infrastrutture: “È necessario investire seriamente sulla rete. Non possiamo continuare a subire questi blackout ogni volta che il tempo peggiora”.

Tra le richieste che si avanzano emerge anche la necessità di migliorare la copertura del segnale attraverso il posizionamento di nuovi ripetitori lungo la sp 21 e la ex 125 che sono arterie fondamentali per la viabilità locale, dove l’assenza del segnale rappresenta un ulteriore fattore di rischio per gli automobilisti.

I cittadini auspicano risposte concrete da parte degli operatori e dalle istituzioni competenti affinché venga garantito un servizio essenziale che oggi appare troppo fragile.