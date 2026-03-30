Il calcio emiliano e tutta Modena sono in lutto per il terribile lutto che ha colpito il Modena e la famiglia Rivetti. Si è spenta infatti a soli 10 anni la piccola Nina, nipote del presidente Carlo e figlia del vice presidente Silvio.

La bimba è stata portata via da una malattia, lasciando nel dolore più profondo oltre al papà e al nonno mamma Eva e le sorelle Sveva e Luce e tutti i familiari, costretti a dire addio alla loro piccola.

Un lutto che ha colpito la società, i tifosi e la città intera che ora si stringe attorno all’amata famiglia Rivetti.

“Vi ringrazio a nome della mia famiglia per il vostro affetto e cordoglio”, le parole di papà Silvio in un messaggio.

“L’ambiente canarino, insieme a quello del Calcio, ci ha regalato momenti di spensieratezza, unione, condivisione e grande passione.

Onoreremo la nostra speciale Nina tutti i giorni della nostra vita, con il cuore pesante ma pieno di amore infinito”.

Foto del nostro partner QN/Il Resto del Carlino