Follia a Cagliari, aggredisce a colpi di casco il titolare di un locale: 20enne in manette

Follia nella notte tra il Corso Vittorio e via Sassari, a Cagliari. Un 20enne, Massimiliano Medda, ha aggredito il titolare di un locale, dandogli un colpo di casco in testa. Le condizioni dell’aggredito sono molto gravi ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Brotzu. Il fatto è avvenuto verso l’1:45: i poliziotti delle volanti sono intervenuti dopo varie segnalazioni di cittadini. È emerso che la vittima, titolare di un locale nel Corso, dopo aver chiuso l’attività è stato spintonato e poi colpito violentemente alla testa con un casco. L’aggressore, subito fuggito, sarebbe intervenuto in seguito a una lite avvenuta qualche ora prima tra il cinquantenne e il proprietario di un altro locale che si trova proprio davanti. Fondamentali sono state le testimonianze di alcuni cittadini, che hanno fornito agli agenti una descrizione dettagliata dell’aggressore.

Medda è stato trovato in casa e, durante una perquisizione, è stato trovato il casco utilizzato per l’aggressione e gli abiti, sporchi, indossati dal ventenne. Sul luogo dove si è svolto il fatto è intervenuta anche la polizia Scientifica per i rilievi del caso. Antonello Medda è stato arrestato per il reato di tentato omicidio e accompagnato a casa a disposizione dell’autorità giudiziaria.