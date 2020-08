Cagliari, brutto schianto in via Pessina: ciclista finisce sul parabrezza di un’auto

Incidente stradale in via Pessina a Cagliari. Una 58enne dell’hinterland al volante di una Fiat 600 si è scontrata con un ciclista. La donna stava svoltando in via Amat, l’uomo in bicicletta stava arrivando dalla corsia dei bus. L’impatto non è stato leggero, e il 51enne in sella alla bici è stata sbalzato sul parabrezza della macchina, poi è caduto sull’asfalto. Soccorso da un’ambulanza del 118, è stato trasportato all’ospedale Marino in codice giallo. I rilievi sono stati eseguiti dalla polizia Locale.