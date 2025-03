La situazione in via Colombo è precipitata sabato, un mare di liquami fuoriesce dall’asfalto, “qui siamo a rischio”.

Un appello lanciato dai residenti della via solo pochi giorni fa, https://www.castedduonline.it/capoterra-fogne-ko-e-liquami-anche-dentro-casa-in-via-colombo-da-un-anno-e-mezzo-si-combatte-contro-puzza-e-blatte/?fbclid=IwY2xjawJEnnZleHRuA2FlbQIxMQABHTl4I4JlPYPOBwT9_-jEB68IOv45U5MGyFkE3lA22KbnX4fwq_p4Hz9Nog_aem_PtB4Roc-kGiCGKq9JGi3Aw ma sabato la situazione è peggiorata ulteriormente. I liquami, che fuoriescono dal sottosuolo, hanno bagnato l’asfalto a tal punto da formare un grosso ruscello maleodorante tanto da costringere, quasi, i cittadini a usare le mascherine per proteggersi dai miasmi. “Abbiamo chiamato i vigili del fuoco che hanno allertato la polizia municipale, la situazione sta degenerando di minuto in minuto, la strada è piena e speriamo che non succeda qualcosa di brutto al manto stradale”.