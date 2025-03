Marzo pazzerello, dalla gradevole giornata di ieri dal sapore primaverile ai fiocchi di neve sul Bruncu Spina e freddo e pioggia in tutto il Cagliaritano: nuovo cambio di rotta del meteo. Fuori nuovamente sciarpe e giacconi, l’aria pungente è ben avvertita anche da chi ieri ha assaporato il sole seduto in riva al mare. Una domenica caratterizzata dal bel tempo, il sud dell’isola si è riscaldato grazie alle temperature miti e al cielo sereno ma l’illusione è ben presto svanita questa mattina con l’arrivo delle piogge e del freddo. Un risveglio all’insegna del maltempo e dalle cime più alte del centro Sardegna, come mostrano le web cam di Baku Meteo, un soffice manto bianco caratterizza nuovamente il paesaggio. Immancabili le ripercussioni anche dove, sino a ieri, si passeggiava in spiaggia: calo delle temperature e la ben accolta pioggia che, secondo le previsioni degli esperti, caratterizzerà buona parte della giornata di oggi.