Fluorite di Silius, 7 mensilità da mille e 100 euro ai minatori rimasti senza lavoro

Fluorite di Silius, mille e cento euro al mese per 7 mesi ai minatori. Il Consiglio regionale ha approvato questa mattina una proposta di legge che aiuta i minatori di Fluorite di Silius spa in liquidazione. In concreto si tratta di mille e 100 euro mensili per un massimo di sette mensilità a favore dei lavoratori che hanno esaurito il periodo di mobilità e non godono di altri incentivi.

“Siamo consapevoli di non aver risolto con questo i problemi del lavoro della Sardegna”, dichiara Stefano Schirru, consigliere regionale Psd’Az, “ma siamo anche consapevoli che la buona politica è fatta di impegni concreti e di risposte altrettanto concrete. Come questa. Noi alle critiche rispondiamo col sorriso e con i fatti”.