Automobile in fiamme nel tratto quartese del lungomare Poetto, di fronte allo stabilimento dei carabinieri. Il fatto è successo verso le nove e mezzo del mattino.

Tanta paura ma fortunatamente nemmeno un graffio per il conducente, che si è accorto in tempo del fuoco ed è riuscito a saltare fuori dall’auto e a chiamare i soccorsi. Sul posto Sono arrivati i Vigili del Fuoco che sono riusciti in breve tempo a domare il rogo.