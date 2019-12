Fiumi straripati a Sestu, l’allarme del Comune: “Massima allerta a Piscina Matzeu”

A Sestu il rio Durci e il rio Sassu si sono ingrossati notevolmente a causa dei maxi temporali delle ultime ore. La sindaca Paola Secci dirama, nella notte, un comunicato uegente: “A causa delle precipitazioni localmente in atto e di quelle avvenute nei territori limitrofi si segnalano grosse criticità dovute all’ingrossamento e allo straripamento del riu Durci e del riu Sassu. Si raccomanda di tenersi a debita distanza dalle zone a rischio, di evitare assolutamente l’attraversamento dei guadi e di prestare la massima attenzione su tutta la viabilità contigua alle zone allagate. Zone di elevata criticità sono state segnalate in prossimità di via Manna in località Piscina Matzeu lato strada Bricoman”.