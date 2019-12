Soleminis sotto lo scacco del maltempo: “Bivio della 387 chiuso, non viaggiate”

Emergenza per il maltempo anche a Soleminis. Dopo la paura per i tre giovani travolti dalla furia dell’acqua mente erano a bordo di un furgone (sono riusciti a mettersi in salvo) la sindaca Rita Pireddu dirama un’allerta su Facebook: “La situazione meteorologica era ed è piuttosto critica. Il bivio di Soleminis è stato chiuso per allagamento. Siamo impegnati in diverse operazioni di soccorso e evacuazione. Vi chiedo quindi di non mettervi in viaggio perché non è possibile arrivare a Soleminis da Cagliari dalla 387”.