Migliorano le condizioni di Yael Trepy, calciatore del Cagliari, che ha lasciato la Terapia intensiva dell’ospedale Santissima Annunziata di Sassari ed è stato trasferito nel reparto di Pneumologia clinica e interventistica di viale San Pietro. Il giovane non necessita più di assistenza intensiva e proseguirà le cure con il monitoraggio del quadro respiratorio.

“Il paziente ha mantenuto condizioni cliniche stabili, senza necessità di ulteriore assistenza intensiva – spiega Stefania Milia, direttrice della Terapia intensiva emergenza urgenza del Santissima Annunziata –. Ieri ha iniziato la mobilizzazione con il fisioterapista e nel pomeriggio è stato trasferito in Pneumologia”.

Prima di lasciare la Terapia intensiva, Trepy ha ringraziato medici, infermieri e operatori sanitari che lo hanno assistito nei giorni più delicati del ricovero, donando loro le maglie del Cagliari personalizzate con il suo nome. Ora il percorso clinico proseguirà nel reparto diretto dal professor Pietro Pirina, con particolare attenzione alle condizioni respiratorie e al completamento del recupero.