Aggredito a calci e pugni e rapinato del monopattino nel quartiere Marina. La polizia ha fermato un 25enne algerino, ritenuto responsabile della rapina avvenuta nella notte del 14 agosto. Il provvedimento è stato eseguito dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Cagliari.

A chiedere l’intervento del 112 è stata la vittima, un 25enne somalo, che ha raccontato di essere stato aggredito per strada da una persona che conosceva, poi fuggita con il suo monopattino. Gli investigatori hanno ricostruito la dinamica dell’episodio e, sulla base delle descrizioni fornite dalla vittima, hanno individuato il presunto autore.

Il monopattino è stato recuperato, mentre il 25enne è stato rintracciato nel primo pomeriggio in piazza del Carmine. Accompagnato in Questura, è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto per l’ipotesi di rapina aggravata e trasferito nel carcere di Uta, a disposizione dell’autorità giudiziaria.