Briciola è una cagnetta dolcissima di 14 anni, che ha saltato la recinzione del terreno ed è stata recuperata in fin di vita a distanza di giorni. Chi lancia l’ appello é una ragazza di 22 anni, di nome Laura.

Briciola è stata attaccata da un cinghiale e poi è finita nella morsa di un cappio trappola che le ha scuoiato completamente il dorso dove c’ è la fasciatura blu, visibile nella foto. È in setticemia, lotta tra la vita e la morte, attualmente ricoverata presso la clinica Karel. È arrivato in redazione del materiale fotografico con contenuti forti, per le gravissime ferite riportate che metto a disposizione a chi ne fa richiesta privatamente contattando la redazione di Radio Zampetta Sarda al 348 0941 632 con un primo messaggio whatsapp. Aiutate Laura, una giovane ragazza che è attualmente disoccupata e non riesce a sostenere le cure necessarie. Segue il link del gofound.me https://www.gofundme.com/f/q7je2-salviamo-briciola/wa/o?utm_campaign=fp_sharesheet&utm_medium=customer&utm_source=whatsapp&lang=it_IT