Assalto questa mattina ad furgone un portavalori della società Sicurtransport fra Scilla e Bagnara, in provincia di Reggio Calabria.

Il blitz è avvenuto all’interno di una galleria questa mattina all’alba: i malviventi hanno bloccato il transito dei mezzi incendiando due auto in mezzo alla carreggiata e minacciato i passeggeri del portavalori di consegnare loro il contenuto del furgone.

Fortunatamente non si registrano feriti ma un bottino davvero cospicuo: si calcola infatti che i banditi abbiano portato via un tesoretto da circa 2 milioni di euro.

Foto del nostro partner QN