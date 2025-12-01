Qualità della vita 2025, Zedda: “Risultato positivo, ma serve attenzione su natalità, affitti e ondate di calore”

La nuova classifica sulla qualità della vita del Sole 24 Ore premia la Città Metropolitana di Cagliari, che si posiziona al quarto posto a livello nazionale. Un risultato accolto con soddisfazione dal sindaco del capoluogo, Massimo Zedda, che tuttavia invita a leggere i numeri con attenzione e a considerare le sfide ancora aperte.

«La classifica del Sole 24 Ore riguarda la Città Metropolitana composta da 17 Comuni e non il solo Comune di Cagliari – ha sottolineato Zedda –. Indubbiamente fa piacere essere la quarta Città Metropolitana in Italia per qualità della vita».

Il sindaco evidenzia come alcuni indicatori restituiscano un quadro positivo: in particolare quelli relativi al lavoro, alla partecipazione alla formazione continua, al numero di laureati, all’indice di sportività e al clima soleggiato. Tuttavia, accanto ai punti di forza emergono anche elementi critici da affrontare con urgenza.

«Bisogna prestare attenzione al bassissimo indice di natalità, all’aumento dei prezzi degli affitti e a come contrastare le ondate di calore e l’alto numero di notti tropicali», ha spiegato Zedda. Proprio sul fronte dell’emergenza climatica, l’amministrazione sta già lavorando: «Ci stiamo occupando di questi temi partecipando, sia in fase di studio sia di progettazione, a progetti – anche europei – per l’abbattimento delle isole di calore».

Il quadro territoriale è destinato a modificarsi nei prossimi anni, così come le stesse analisi del Sole 24 Ore. «Dal prossimo anno – ha concluso il sindaco – queste valutazioni subiranno inevitabilmente dei cambiamenti perché considereranno un’area metropolitana più vasta, in virtù dell’allargamento da 17 a 70 Comuni».

Con un territorio più esteso e sfide complesse da affrontare, la Città Metropolitana di Cagliari si prepara dunque a misurarsi con nuove dinamiche socio-economiche e ambientali, mantenendo l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dei cittadini.