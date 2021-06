FASSONERIA IN MUSICA

Serate di musica dal vivo e buon cibo vi aspettano alla Fassoneria Cagliari.

A partire dal 15 Giugno, ogni settimana per tutta l’estate, ogni martedì e giovedì, appuntamento fisso alla Fassoneria Cagliari.

Nella magica terrazza sita nel cuore della città, assisterete a delle serate musicali a tema, in cui si alterneranno quattro artisti noti nel palinsesto isolano, quali : Yana, bellissima e bravissima artista pop e urban, Juri Deidda che con le sue note raffinate darà vita a un’atmosfera unica con la musica Sax, Alice Marras performer dalla voce incredibile e, ultimo ma non per importanza Flavio Secchi, che ogni sera

dedicherà il suo tributo a un cantautore italiano con la sua voce.

Il nostro cibo resterà il protagonista indiscusso della serata, che speriamo di rendere, complici gli artisti e le notti stellate,

indimenticabile per chi sceglierà la Fassoneria Cagliari.

Adesso manchi solo tu.

https://instagram.com/fassoneria_cagliari?utm_medium=copy_link

http://www.fassoneria.it/