Nelle prime ore di ieri, la Guardia Costiera di Cagliari ha soccorso una imbarcazione a vela di 10 metri in navigazione da Cagliari a Trapani che imbarcava acqua a circa 30 miglia a sud est di Cagliari.

L’equipaggio dell’imbarcazione a vela di bandiera polacca, composto da due cittadini italiani, un uomo e una donna dell’età di 36 anni, avendo realizzato che l’imbarcazione imbarcava acqua e le pompe di sentina non erano in grado di contrastare il flusso d’acqua in ingresso, hanno richiesto soccorso.

La Sala operativa ha disposto l’invio immediato della motovedetta CP320 che, raggiunta dopo poco più di un’ora l’imbarcazione, ha riscontrato la presenza di una copiosa via d’acqua e la conseguente avaria del motore.

Il comando di bordo ha preso a bordo l’equipaggio dell’imbarcazione assumendone il controllo, ha gestito la falla grazie alle pompe in dotazione alla motovedetta e, al fine di preservare la sicurezza dell’equipaggio e di prevenire un rischio di inquinamento ambientale, ha assistito l’imbarcazione verso il porto turistico di Villasimius, giungendovi dopo circa 3 ore e mezzo di navigazione.

Giunti in prossimità del porto il comando della motovedetta ha consegnato l’imbarcazione a vela al personale del locale Ufficio locale marittimo ed alla Direzione che ne hanno coordinato l’alaggio grazie ai mezzi del cantiere ai fini di prevenirne l’affondamento.