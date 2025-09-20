I Carabinieri della Compagnia di Porto Torres hanno denunciato un uomo gravemente indiziato dei reati di maltrattamento di animali e spari in luogo pubblico.

I militari sono intervenuti tempestivamente in località Pozzo San Nicola in quanto alcuni cittadini avevano segnalato al numero unico di emergenza 112 di aver udito l’esplosione di alcuni colpi d’arma da fuoco.

Giunti sul posto, i carabinieri hanno messo in sicurezza l’area accertando che un uomo aveva poco prima gravemente ferito il proprio cane di razza meticcia colpendolo con alcuni colpi sparati utilizzando una carabina remington, regolarmente detenuta.

I militari hanno richiesto quindi l’immediato intervento del veterinario di turno e del personale di una clinica veterinaria che hanno assistito l’animale ferito e sono riusciti a salvagli la vita.

Un’approfondita perquisizione presso l’abitazione dell’uomo ha poi permesso di sequestrare un ulteriore fucile a pompa cal.12 “uzkon”, anch’esso regolarmente detenuto.