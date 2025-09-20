Prenderà il via sabato 20 Settembre la prestigiosa rassegna nell’area della Piazza Mercato a Sarroch, per un fine settimana dedicato ai motori, alla musica ed allo spettacolo.

L’evento è organizzato dal “Comitato Santa Vittoria” in collaborazione con il Motoclub S.S.195 Sarroch e prevede la partecipazione di Moto Custom, Sportive, da Turismo, Scooter d’Epoca, Enduro, Cafe’ Racer, Auto d’epoca, Sportive, Fuoristrada, Fiat 500 e derivate, zona expo’ e tanto altro ancora.

Anche quest’anno è ricchissimo il programma previsto, che prevede l’arrivo degli auto e motoveicoli a partire dalle 8.30 e loro esposizione al pubblico nelle aree dedicate. Successivamente, intorno alle ore 11.00, la partenza dei mezzi in corteo per le vie dell’abitato e dintorni con sosta ed aperitivo per gli

equipaggi, mentre alle 12.00 si terrà la prima sessione di esibizioni con lo stuntman “Maurizio Pera Perin”.

Nel pomeriggio, intorno alle 16.00, dopo la sosta per il pranzo, è prevista una nuova sessione di esibizioni “Stuntman” ed a seguire, intorno alle 17.00 il “Ricordo dell’ amico Walter”.

In serata, alle ore 19.00, ancora le esibizioni stuntman ed alle 22.00 il “DJ Show Summer 25” con Sandro Murru.

Durante l’intero svolgimento della manifestazione sarà presente il “Gruppo Bardhal” di Franco Spano.

Un evento che si rinnova anche quest’anno con il bagaglio di esperienza delle edizioni precedenti e con ulteriori novità per la gioia degli appassionati e di un pubblico di tutte le età.