Facebook impazzisce per i 75 anni di Riva: gli auguri di Cagliari al bomber diventato leggenda

Non c’è un cagliaritano che non abbia visto o pubblicato un post su Facebook per festeggiare il suo compleanno. Rombo di Tuono. Il numero 11 fatto uomo. Solo alcuni dei soprannomi coi quali la stampa ha glorificato negli anni Gigi Riva, l’eroe sportivo della Sardegna, protagonista dello storico scudetto vinto dl Cagliari nel 1970, ancora oggi amatissimo da tutti gli appassionati di calcio cagliaritani e italiani, che oggi ha compiuto 75 anni.

Tante le imprese in maglia azzurra. Su tutte la storica semifinale contro la Germania, ma anche il record dei gol con la nazionale italiana (35) ancora oggi imbattuto. Ma la vicenda epica del bomber di Leggiuno è quella di un giovane calciatore lombardo che sbarca nel capoluogo e proietta la squadra rossoblù, fino a quel momento ai margini del calcio che conta, ai vertici della serie A fino al miracoloso scudetto festeggiato da tutta la Sardegna. Riva resisterà alle lusinghe e agli assegni dei club italiani più prestigiosi per rimanere nell’Isola che non lascerà mai più. Il suo mito e le sue gesta, come le punizioni col mancino terrificante, i colpi di testa in tuffo e le rovesciate, sono affidate ai video in bianco e nero e alle narrazioni familiari che hanno contagiato anche chi non negli anni ’70 del secolo scorso non era nato.

Un amore che dura ancora oggi come dimostrano le continue richieste di foto e selfie che ancora il campione riceve nelle sue passeggiate in centro. Non solo. Un gruppo di tifosi ha infatti deciso che il campione meriti una statua gigante che lo immortali mentre calcia potente di sinistro con la maglia del Cagliari.

La statua del più grande cannoniere della storia della nazionale italiana sarà di misura doppia del naturale (altezza 3,60 m.) in bronzo o altro materiale resistente al tempo e le intemperie. Verrà commissionata ad un bravo artista sardo e posizionata in luogo strategico a Cagliari (o davanti all’Amsicora o sul Lungomare Sant’Elia) in maniera tale da poter essere visitata e osservata da turisti e tifosi che non dimenticheranno mai quel campione diventato leggenda.