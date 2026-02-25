Denunciato in stato di libertà un commerciante 31enne a Carbonia per resistenza a pubblico ufficiale dopo un episodio avvenuto lungo via Lubiana. Durante un normale controllo alla circolazione stradale, l’uomo alla guida di un’utilitaria ha ignorato l’alt dei militari, accelerando bruscamente e tentando di eludere il controllo. La fuga si è conclusa a breve distanza, sempre sulla stessa via, quando il conducente ha perso il controllo del veicolo, terminando la corsa fuori dalla sede stradale senza coinvolgere altri mezzi o pedoni. I carabinieri, giunti subito sul posto, hanno soccorso l’uomo e messo in sicurezza l’area.

Le verifiche hanno evidenziato che il veicolo apparteneva a un conoscente del 31enne, mentre documenti di guida e assicurativi erano regolari. L’uomo, che non ha riportato lesioni gravi, è stato trasportato al pronto soccorso per accertamenti clinici, mentre l’auto è stata recuperata e restituita ai legittimi proprietari. Al momento non sono chiare le motivazioni del gesto.