Esterzili, terribile incidente: nello schianto fatale perde la vita Luigino Deiana. Il drammatico scontro è avvenuto nella strada che porta a Escalaplano: un pastore conosciutissimo a Esterzili è morto dopo avere perso il controllo della sua vettura che si è schiantata contro un’auto in corsa. Inutile l’intervento dei soccorritori, che non hanno potuto fare nulla per salvare l’uomo, che aveva 86 anni. Sul luogo dell’incidente anche i carabinieri e i vigili del fuoco.