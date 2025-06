Due incidenti, stessi orari, stesse modalità, stessa fuga. A distanza di appena 24 ore l’uno dall’altro, due automobilisti sono stati violentemente tamponati in prossimità di una rotonda, e in entrambi i casi il conducente responsabile è fuggito in retromarcia, a tutta velocità e in contromano, rischiando di provocare ulteriori incidenti. Uno scenario inquietante che solleva dubbi sulla natura degli episodi: solo coincidenze, o un comportamento intenzionale?. Il primo caso è avvenuto giovedì 12 giugno, attorno alle 17:40, in Via del Lavoro, tra Settimo San Pietro e Selargius. È stata una donna a raccontare quanto accaduto: “Subito dopo la rotonda di Maury’s, poco dopo il centro revisioni, scendendo verso Selargius, un conducente in compagnia di un’altra persona, alla guida di un’auto grigio chiara, mi ha tamponato in modo violento per poi scappare tornando indietro in retromarcia a tutta velocità, in contromano, rischiando di colpire altre auto. Chiedo a chiunque abbia visto qualcosa di contattarmi per poter risalire quantomeno al modello o, ancor meglio, alla targa”. Il giorno seguente, venerdì 13, un episodio quasi identico è stato segnalato in Via del Minatore, a Carbonia, intorno alle 18:00. Anche in questo caso, la dinamica è stata repentina e pericolosa, come racconta la vittima: “Ieri sera tra le 18:00 e le 18:10 sono stata coinvolta in un incidente in Via del Minatore, direzione Sirai, tra le due rotonde, subito dopo lo svincolo che riconduce a via Dalmazia. Ero in coda, con altre auto ferme per dare precedenza alle vetture provenienti dalla corsia opposta (bloccata da coni per lavori), quando un’auto mi ha violentemente tamponata. La persona alla guida non solo non si è fermata, ma è fuggita in retromarcia a tutta velocità, rischiando di causare un altro incidente, per poi imboccare la via di fuga verso via Dalmazia”. Sul posto sono intervenuti polizia, carabinieri e ambulanza, e la donna è stata trasportata in ospedale. L’auto del responsabile ha lasciato sul luogo pezzi della carrozzeria, e la vittima dichiara di aver riconosciuto modello e colore del veicolo. “Sporgerò regolare denuncia, ma mi auguro che chi ha causato l’incidente si presenti spontaneamente per affrontare la cosa in modo maturo e responsabile. Se qualcuno ha visto qualcosa, o ha una dashcam, o può fornire anche solo un dettaglio utile, anche in anonimato, lo invito a contattarmi direttamente o a rivolgersi alla Polizia o ai Carabinieri che seguono il caso”, e aggiunge – “Sto cercando di avere più testimoni possibili per ricostruire il tutto più facilmente. Spero che questa persona si sia fatta prendere dal panico del momento, anche se ne dubito, visto che a sangue freddo ha prontamente inserito la retromarcia per scappare”. La coincidenza di due tamponamenti avvenuti in zone diverse ma con modalità pressoché identiche – stesso orario, fuga in retromarcia in contromano, dinamica violenta – ha fatto scattare un campanello d’allarme. Le vittime chiedono collaborazione e massima attenzione da parte dei cittadini: chiunque abbia notato movimenti sospetti, dettagli su veicoli danneggiati o dotati di dashcam attive negli orari indicati è invitato a segnalare ogni informazione utile. A destare sospetto è soprattutto la dinamica quasi identica dei due episodi: stesso orario, stessa modalità d’urto, stessa fuga rocambolesca in retromarcia. Troppi elementi in comune per essere del tutto casuali. Al momento restano due fatti distinti, ma l’ipotesi che possa esserci un filo conduttore non può essere esclusa. Potrebbe trattarsi di azioni seriali, messe in atto con un intento ben preciso e non il frutto di semplici coincidenze.