Accoltella il marito durante una lite familiare: arrestata una 54enne a Maracalagonis per tentato omicidio. Alle prime luci dell’alba, intorno alle ore 5.00, i Carabinieri della Stazione di Maracalagonis, con il supporto del personale del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Quartu Sant’Elena, sono intervenuti in paese, allertati da alcune chiamate al 112 a seguito di una grave aggressione avvenuta all’interno di un’abitazione privata. Secondo quanto ricostruito nel corso dei primi accertamenti, una 54enne casalinga, residente a Maracalagonis, avrebbe colpito ripetutamente con un coltello il marito convivente, un 61enne disoccupato, al culmine di una lite. L’uomo ha riportato lesioni multiple all’addome, alla schiena e agli arti superiori e inferiori. Il ferito è stato soccorso tempestivamente dal personale del 118 e trasportato in codice rosso all’ospedale Brotzu di Cagliari, dove si trova tuttora ricoverato nel reparto di terapia intensiva, in prognosi riservata e in pericolo di vita. L’arma utilizzata, un coltello da cucina, è stata recuperata e posta sotto sequestro, in attesa di eventuali ulteriori accertamenti. La donna, arrestata per il reato di tentato omicidio, è stata condotta sotto custodia presso il reparto di Psichiatria dell’ospedale SS. Trinità di Cagliari. Al termine della degenza ospedaliera, sarà tradotta presso la casa circondariale di Uta, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.