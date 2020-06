Estate in rampa di lancio, la Sardegna è pronta: weekend con 30 gradi anche a Cagliari

Eccolo, il weekend perfetto per gli amanti del caldo senza eccessi e del mare. L’estate “bacia” la Sardegna e Cagliari con la massima puntualità, regalando un inizio di stagione perfetta: cielo terso, appena qualche nuvola di passaggio domenica 21 giugno e temperatura destinata a toccare quota trenta gradi. Come spiegano i bravissimi esperti di Meteo Sardegna, infatti, le schiarite hanno già iniziato a prendere il sopravvento preannunciando un progressivo consolidamento dell’alta pressione atteso tra sabato e domenica. alta pressione che poi, col passare dei giorni, prenderà nettamente il sopravvento portandoci in piena estate. Per quanto riguarda la giornata di sabato ci aspettiamo un temporaneo rinforzo del vento, dai quadranti occidentali, vento che localmente potrebbe raggiungere raffiche di forte intensità. Domenica avremo una graduale attenzione, anche se comunque un po’ di ventilazione occidentale continuerà a farsi sentire. Le temperature, che continueranno a mantenersi inferiori alle medie stagionali, sono attese in graduale rialzo ma per il momento non avremo alcun eccesso di caldo.

Il caldo, quello vero, potrebbe arrivare soltanto a cavallo tra fine giugno e i primi di luglio, ma ovviamente avremo modo e tempo di riparlarne.