WhatsApp, spariscono “ultimo accesso”, “sta scrivendo” e “online”: ecco cosa succede

WhatsApp non sta funzionando a dovere. Da qualche ora, su molti smartphone gli utenti segnalano l’impossibilità di visionare l'”ultimo accesso”, il “sta scrivendo” e lo stato “online” di un qualunque contatto presente in rubrica. Problemi che stanno riguardando sia i possessori di smartphone Android sia di iPhone. Allo stato attuale non c’è ancora nessuna comunicazione in merito da parte dell’azienda. Tantissime le discussioni su Twitter, dove l’hashtag WhatsApp occupa i primissimi posti del trend topic.