Esce e scompare nel nulla, sos a Quartu: “Aiutateci a trovare Francesco Cogoni, ha problemi di salute”

Sos a Quartu per un uomo scomparso da oltre un giorno. Francesco Cogoni, 51 anni, è sparito da ieri dalla sua casa di via Mameli. È uscito verso le 5:30 e, da quel momento, è un fantasma. I parenti hanno denunciato la sparizione ai carabinieri: “Mio fratello”, spiega Giovanni Cogoni, “usciva sempre, all’alba, per passeggiare. Non si era mai allontanato ed era tranquillissimo, vive in casa con me e gli altri nostri fratelli. Da tempo non lavora”. L’uomo “è alto 155 centimetri, è calvo e, al momento della scomparsa, sicuramente indossava un paio di ciabatte verdi. In passato ha lavorato, saltuariamente, come manovale. Si è fermato da quando ha avuto problemi al cuore, poco più di un anno fa ha avuto anche un infarto”.

“Siamo disperati e lanciamo un appello. Chiunque veda Francesco Cogoni lo blocchi e chiami i carabinieri o il +393477535316. Il suo cellulare risulta spento, potrebbe avere qualche euro e i suoi documenti”.